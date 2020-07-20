شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يسجل رقما قياسيا جديدا على متجر App Store خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه خلال الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو ، عندما كان COVID-19 يحتفظ بمعظم سكان العالم بداخل منازلهم، حقق Zoom رقما قياسيا على متجر آب ستور التابع لأبل وصل إلى 94 مليون عملية تثبيت على iOS، وخلال الربع الأول ، قبل أن يصبح الوباء مشكلة رئيسية في الولايات ، كان لتطبيق الفيديو القصير TikTok الرقم القياسي السابق مع 67 مليون عملية تثبيت من App Store وفقًا لـ Sensor Tower.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقبل هذا العام، لم يكن هناك أي تطبيق iOS - غير لعبة واحدة فقط -حصل على أكثر من 50 مليون عملية تنزيل في ربع واحد، وعندما تطرح عدد التنزيلات التي يتم الحصول عليها من متجر Google Play خلال الربع الثاني، تم تثبيت Zoom أكثر من 300 مليون مرة خلال الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو.

كما تصدرت TikTok أيضًا 300 مليون عملية تثبيت خلال الربع، وقد تم تنزيل الأخير 71 مليون مرة من متجر تطبيقات Apple خلال الربع الثاني؛ أي بنسبة 154٪ على أساس سنوي.

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وخلال الربع الثاني، تجاوز إجمالي التنزيلات في متجر التطبيقات الأمريكي (2.2 مليار) التنزيلات في متجر التطبيقات الصيني (2.1 مليار) لأول مرة منذ سنوات، وبشكل سنوي، ارتفع عدد تنزيلات تطبيقات iOS في الولايات المتحدة بنسبة 27٪ مقارنةً بالربع الثاني مقارنة بـ 2٪ فقط في الصين.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت تنزيلات متجر التطبيقات بنسبة 22.6٪ في الربع الثاني إلى 9.1 مليار، وقد بلغت عمليات التنزيل في الربع الثاني من متجر Google Play حول العالم 38.7 مليارًا، بزيادة 34.9٪.

ومع تواصل العديد من الموظفين من خلال Zoom مع استمرار الوباء في إحداث الفوضى في الولايات، يجب أن يستمر التطبيق في إظهار نمو قوي خلال الربع الحالي، ويجب أن يستمر TikTok أيضًا في إظهار النمو في الولايات المتحدة حيث ينشئ الأمريكيون مقاطع فيديو TikTok لإلهاء أنفسهم عن كل الضغوط التي يسببها COVID-19.