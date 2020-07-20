شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سفارة أمريكا بالقاهرة تحتفل بـ51 عاما لهبوط أول رجل فى التاريخ على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة فى القاهرة على فيسبوك، بمرور 51 عاما، على هبوط المركبة الفضائية "أبوللو 11"، بقيادة رائد الفضاء الأمريكى نيل أرمسترونج، على سطح القمر، كأول رجل فى التاريخ يهبط على القمر.





ونشرت السفارة، فيديو بلغت مدته دقيقتين، نشرته وكالة ناسة للفضاء عبر قناتها على يوتيوب، منذ عام 2009، وقالت عنه إنه فى مثل هذا اليوم، قبل 51 عاما، رائد الفضاء الأمريكى نيل أرمسترونج، كان أول رجل فى التاريخ يخطو قدما على سطح القمر".

من ناحية أخرى، أعلن مدير وكالة ناسا جيم برادينشتاين، عن الموعد المقرر لانفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية، والتاريخ المحتمل لوصولها إلى الأرض، وتبعا لبرادينشتاين، فإن المركبة من المفترض أن تنفصل عن المحطة فى الأول من أغسطس القادم، لتصل إلى الأرض فى اليوم التالى حاملة على متنها اثنين من رواد الفضاء تابعين لوكالة ناسا.

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وقال مدير الوكالة: "الخطة الموضوعة تقتضى انفصال مركبة Crew Dragon التى صنعتها سبيس إكس عن المحطة الفضائية فى 1 أغسطس، هذه المركبة ستحمل معها إلى الأرض رائدى الفضاء، دوغ هيرلى وروبرت بينكن، بعد مهمتهما التاريخية.. هبوط المركبة على الأرض من المفترض أن يتم فى اليوم التالى لكن الأمر يعتمد على ظروف الطقس".

وكانت الولايات المتحدة، قد أطلقت Crew Dragon من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا فى 30 مايو الماضى، ووصلت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها فى اليوم الذى تلاه.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه المركبة كانت أول مركبة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة نحو المحطة الفضائية الدولية بعد توقف برنامج المكوك الفضائى Space Shuttle عام 2011.