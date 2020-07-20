شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتلعب فيديو جيم .. يعني إيه خدمة ألعاب Xbox live gold ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إكس بوكس واحدة من منصات الفيديو التى يفضلها الكثير من المستخدمين، وهي توفر الكثير من الخيارات لهم بما في ذلك خدمة Xbox live gold والتى تقدم الكثير من المميزات لعشاق اللعب الجماعي.

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خدمة Xbox live gold

هي خدمة تكلف نقودا وهي ذات مميزات رائعة وكثيرة منها اللعب أون لاين مع الأصدقاء والتحدث مع أكثر من صديق في نفس الوقت، وهي على عكس "Xbox Live Free" التي تعد خدمة مجانية ذات مميزات محدودة تتيح للمستخدمين الحصول على ألعاب مجانية شهرياً، بالإضافة إلى خصومات ضخمة على بعض العاب الاكس بوكس الشهيرة.

مميزات Xbox live gold

تقدّم خدمة مايكروسوفت Xbox Live Gold منصة شاملة للألعاب الأون لاين الجماعية ولا يُمكن الحصول على هذه الخاصية إلا عبر الاشتراك الرسمي سواء كنت تريد مشاركة صديقك في أحد مهام الألعاب الشهيرة أو منافسة مجموعة من اللاعبين في نمط اللعب الجماعي Multiplayer، كما وفرت مايكروسوفت بعض الميزات الإضافية الخاصة لمشتركي حساب live gold بالحصول على ألعاب مجانية شهرياً، كما يحصلون على خصومات مخصصة لأصحاب اشتراك Xbox Live Gold فقط وعادة تكون خصومات كبيرة خاصة في المواسم والأعياد السنوية.