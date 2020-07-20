شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام 7 من مزودى خدمات الـ VPN فى هونج كونج بتسريب بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ العديد من المستخدمين والمدافعين عن الخصوصية إلى الشبكات الخاصة الافتراضية VPN لإبقاء نشاطهم على الإنترنت بعيدًا عن أعين المتطفلين، ولكن يبدو أن بعض مزودي VPN قد يعرضون عملاءهم للخطر، حيث كشفت تقارير VPNMentor (عبر The Register) أن بيانات المستخدمين الحساسة من 7 خدمات VPN مجانية في هونج كونج، تسببت فى تسريب بيانات المستخدمين عبر الإنترنت.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد تضمن التسريب سجلات الاتصال والعناوين ومعلومات الدفع وكلمات مرور النص العادي ونشاط موقع الويب، لكن في نفس الوقت كانت بعض المعلومات على الأقل غير متصلة بالإنترنت، على الرغم من أنها كانت مرئية في محرك بحث إنترنت الأشياء Shodan.io لمدة 18 يومًا.

وقد ادعى أحد مزودي الخدمة، UFO VPN، أنه لا يمكنه تأمين بياناته بسرعة بسبب تغييرات الموظفين المتعلقة بالوباء، وأكد أيضًا أن السجلات كانت تُستخدم فقط لمراقبة الأداء ويُفترض أنها مجهولة المصدر، فيما يقول Comparitech وVPNMentor أن ادعاءات UFO غير صحيحة، على الرغم من ذلك، مشيرا إلى عينة من البيانات التي تذكر الأسماء الصريحة، وكما هو واضح، من الواضح أن مطالبة السجل صفر غير صحيحة.

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ويؤكد الحادث المشاكل مع خدمات VPN ذات التسمية البيضاء، فمن السهل للغاية على بعض الشركات إعادة تصنيف الخدمات دون مساءلة عن مطالباتهم، وإذا كنت قلقًا بشأن خصوصية بياناتك، فقد يكون من الأفضل التمسك بالعلامات التجارية الرئيسية.

كما أنها خطيرة بشكل خاص على هونج كونج، حيث يستخدم منتقدي الحكومة الشبكات الافتراضية الخاصة على وجه التحديد لتجنب المراقبة والرقابة في الصين، ولا يؤدي تسريب البيانات مثل هذا إلى تقويض خصوصية شبكات VPN هذه فحسب، بل يهدد أيضًا بتسهيل المسؤولين على قمع المعارضين.

وفي حين أنه من غير الواضح مقدار المعلومات التي تم نشرها للجمهور، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى ترك عملاء شركات VPN يتدافعون لتغيير مقدمي الخدمات وتغيير تفاصيل تسجيل الدخول.