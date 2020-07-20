شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق إلكترونى جديد للحد من ظاهرة التنمر على الإنترنت.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى قضية التنمر، باهتمام كبير وبالغ الفترة الماضية، وتحظى باهتمام كبير للحد من الظاهرة السيئة.وفى سبيل ذلك، ابتكر مجموعة من الباحثين بجامعة أشتون في مدينة برمنجهام البريطانية، تطبيقا إلكترونيا جديدا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التنمر عبر الإنترنت.

ويحمل التطبيق الجديد اسم "بول ستوب"، وفقا لما ذكره وقع سبوتنيك، نقلا عن موقع "vistabuzz" المتخصص في مجال الأبحاث العلمية، ويمكن تحميل التطبيق الجديد ودمجه بشكل مباشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من الكلمات التى تحمل رسائل تنمر والرسائل الاستفزازية.

الباحث سيميو سالاوي المتخصص في مجال الهندسة والعلوم الفيزيائية، هو من قام بتطوير التطبيق، وكان هدفه الأساسى حماية مستخدمى الانترنت وبصورة خاصة المراهقين منهم الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً أو أكثر، حتى لا يتعرضون للتنمر.

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ويستفيد من هذا التطبيق مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" الذين كثيراً ما يتعرضون للتنمر عبر الإنترنت، لاسيما بعد أن أدى الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا المستجد، إلى اتجاه الكثيرين إلى الإنترنت، كوسيلة للتواصل الاجتماعي وتمضية الوقت.

تطبيق "بول ستوب" يتميز بقدرته الشديدة على متابعة الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء عمليات مسح مستمرة بحثاً عن الرسائل المسيئة لضمان عدم تعرض المستخدم لهذه النوعية من الرسائل، كما أنه يراقب التدوينات التي يكتبها المستخدم نفسه لضمان عدم احتوائها على أي عبارات أو ألفاظ مسيئة.

ويعمل التطبيق بواسطة معادلة خوارزمية يمكنها فهم اللغة المكتوبة وتحليلها من أجل رصد أي محتوى مسيئ.