تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط ابل لدعم هواتف IPHONE 13 بشاشة OLED بخاصية اللمس مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع ETNews تقرير جديد يوضح خطط ابل لدعم سلسلة هواتف IPHONE 13 في 2021 بشاشة OLED تأتي بخاصية اللمس مدمجة في الشاشة.

بدأت شركة ابل في تسجيل طلبات توريد لشاشات OLED لدعم إصدارات 2021 من هواتف الأيفون، والتي تتميز بخاصية اللمس مدمجة مباشرة في الشاشة، والتي تختلف عن التصميم الذي يقدم الآن من الشركات المصنعة للهواتف، حيث تأتي خاصية اللمس في لوحات منفصلة إلى أعلى شاشة OLED.

يختلف تصميم الشاشات في هواتف IPHONE 13 التي تنطلق العام المقبل، حيث تقدم ابل الإصدارات الجديدة بشاشة OLED بخاصية اللمس مدمجة، كبديل للوحات اللمس التي تأتي منفصلة عن الشاشة، لذا لن تحتاج ابل لإضافة هذه الطبقة الإضافية، مما يدعم الشركة في خفض تكلفة إنتاج هواتف الأيفون العام المقبل.

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من جانب أخر تستعد شركة ابل لإطلاق 4 من الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12، حيث يأتي الإصدار الرئيسي iPhone 12 بحجم 5.4 إنش، بينما يأتي هاتف iPhone 12 Max بحجم 6.1 إنش، وأيضاً هاتف iPhone 12 Pro بحجم 6.1 إنش، وهاتف iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنش، على أن تدعم ابل كافة إصدارات IPHONE 12 5G بشاشات OLED.

يذكر أن سامسونج هي المورد الأكبر لشاشات OLED لشركة ابل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شركة ابل قد تتجه لإستخدام شاشات OLED من BOE لاحقاً.

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