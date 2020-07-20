تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعة REDMI AIRDOTS 2 اللاسلكية بسعر 14 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Redmi عن سماعة REDMI AIRDOTS 2 اللاسلكية، التي تتوفر لاحقاً في الأسواق بسعر 14 دولار، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة مع حافظة الشحن.

إستطاعت سماعة Redmi AirDots أن تحقق شعبية كبيرة منذ إنطلاقها الأول حتى الآن، حيث تتميز السماعة بتصميم ومواصفات جيدة مع مستوى تسعير منخفض، لذا سجلت السماعة مبيعات 3 ملايين وحدة خلال بضعة أشهر فقط من إنطلاقها للأسواق.

تبدأ REDMI اليوم في حملة لتمويل سماعة REDMI AIRDOTS 2 اللاسلكية الجديدة، حيث تقدم السماعة خلال هذه الحملة بسعر 11 دولار، على أن تتوفر بسعر 14 دولار عند إنطلاقها رسمياً للأسواق.

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وتتميز سماعة REDMI AIRDOTS 2 بمحرك 7.2 مم يوفر ترددات منخفضة بآداء قوي، مع ضبط دقيق للترددات الصوتية المرتفعة والمتوسطة.

كما تضم سماعة REDMI AIRDOTS 2 اللاسلكية تقنية خفض الضوضاء وتحسين الصوتيات وفقاً للبيئة المحيطة للمستخدم، أيضاً تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.0، ومساعد XiaoAI الرقمي، كما تتميز سماعة REDMI AIRDOTS 2 بوزن 4.1 جرام.

وتنطلق سماعة Redmi AirDots 2 مع ثلاثة من وسادات الأذن، كما تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 4 ساعات، بينما تستمر بعمر شحن حتى 12 ساعة مع حافظة الشحن.

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