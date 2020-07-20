الهاتف OnePlus Nord سيستخدم تطبيقات جوجل بدلاً من التطبيقات الخاصة بشركة OnePlus

فاطمة أيت طالب - دبي - من الأشياء المعروفة عن هواتف الأندرويد هي أنها تميل إلى إستخدام نفس العتاد. للتمييز بين هذه الهواتف، تميل الشركات المصنعة لتضمين البرمجيات الخاصة بها في هواتفها الذكية. قد يكون أمرًا جيدًا أو قد لا يكون كذلك إعتمادًا على كيفية إستخدام هاتفك، ولكن بالنسبة لشركة OnePlus، فيبدو أنها ستعود مرة أخرى إلى جوجل.
وبالنسبة للهاتف OnePlus Nord القادم من شركة OnePlus، فيبدو أن الشركة ستعتمد على تطبيقات جوجل في بعض الوظائف الأساسية للهاتف. يتضمن ذلك إستخدام تطبيق الإتصال الهاتفي Google Phone، وتطبيق Google Messages للتعامل مع الرسائل النصية. ووفقا لشركة OnePlus، فإن سبب التغيير هو أن تطبيقات جوجل تُعتبر أكثر سلاسة.
هذا منطقي لأنه منذ أن قامت شركة جوجل بتطوير الأندرويد، عملت الشركة على تحسين التطبيقات الخاصة بها لتعمل بشكل مثالي مع نظام التشغيل الخاص بها. هذا هو السبب في أن الشركات الأخرى مثل سامسونج كانت في الماضي تتعرض لإنتقادات كثيرة بسبب واجهة TouchWiz، لتقرر بعد ذلك تحسين ذلك مع واجهة Samsung One UI الجديدة.
لسنا متأكدين مما إذا كانت شركة OnePlus ستُجري هذه التغييرات فقط على الهاتف OnePlus Nord القادم، أو ما إذا كانت هذه هي الإستراتيجية التي ستعتمد عليها الشركة مستقبلاً. في كلتا الحالتين، إذا كنت تريد هاتف OnePlus يوفر تجربة أندرويد شبه خام دون الحاجة إلى شراء هاتف Google Pixel، فالهاتف OnePlus Nord يستحق النظر إليه عندما ستُعلن عنه شركة OnePlus يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 21 يوليو.
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