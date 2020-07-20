الهاتف Oppo K7 5G سيصل قريبًا، وسيضم المعالج Snapdragon 765G

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتزم شركة Oppo جلب تكنولوجيا 5G إلى تشكيلة أخرى من هواتفها الذكية. بعد Oppo Reno Series و Oppo Find Series و Oppo A Series، فقد حان الوقت الآن بالنسبة لسلسلة هواتف Oppo K Series للحصول بدورها على تكنولوجيا الإتصال الأحدث في السوق، على الأقل وفقا لإشاعة جديدة من مسرب مشهور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

في الواقع، لقد أوضح هذا المسرب أن شركة Oppo ذاهبة لإطلاق الهاتف Oppo K7 5G قريبًا، وأن هذا الهاتف سيصل مع المعالج Snapdragon 765G. وجدير بالذكر أن هذا الهاتف سيصل لخلافة الهاتف Oppo K5 الحالي، ولكنه سيحتفظ بشاشة AMOLED التي يبلغ حجمها 6.4 إنش ودقتها +FullHD. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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على الرغم من أن الكاميرا الأساسية في الهاتف Oppo K7 5G تبدو أقدم نظرًا إلى أنها تأتي بوحدات بكسل أقل، فمن المحتمل أن تضم مستشعر جديد يمتاز بمعالجة أفضل من كاميرا 64 ميغابكسل الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف Oppo K5. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo K7 5G الجديد، فهي ستشمل أربع كاميرات في الخلف، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.