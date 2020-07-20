الهاتف Galaxy Z Fold 2 قادم يوم 5 أغسطس، وسامسونج تؤكد ذلك رسميًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك العديد من التقارير المتضاربة بشأن موعد وصول الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2، فهناك بعض التقارير التي لمحت إلى أن هذا الهاتف لن يكون حاضرًا في الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج يوم 5 أغسطس، ولكن كانت هناك بعض التقارير التي لمحت إلى عكس ذلك. الآن، قررت شركة سامسونج توضيح الأمور من خلال إعلان تشويقي جديد.

في الواقع، لقد قامت شركة سامسونج يوم أمس بنشر فيديو تشويقي قصير على شبكة تويتر تُلمح فيه بوضوح إلى أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأجهزة والمنتجات الأخرى.

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بغض النظر عن Galaxy Z Fold 2، فمن المتفترض أن تقوم شركة سامسونج في حدثها المقبل بإزاحة الستار رسميًا كذلك عن Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Tab S7 Series و Galaxy Buds Live، فضلا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا يوم 5 أغسطس للحصول على التفاصيل الكاملة.