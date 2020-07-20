الطرازات العالمية من هواتف Oppo Reno 4 Series ستصدر نهاية هذا الشهر مع بعض التغييرات

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro في الصين في شهر يونيو الماضي، ولكن هذين الهاتفين جاهزين بالفعل لشق طريقهما إلى الأسواق العالمية. على الأقل بنفس الإسم ولكن ليس بنفس المواصفات التقنية.

النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 ستصل في البداية إلى الهند يوم 31 يوليو، وسيتم بعد ذلك إطلاقها في المزيد من البلدان حول العالم بما في ذلك إندونيسيا في شهر أغسطس المقبل. وعلى ما يبدو، ستقوم شركة Oppo بنهج نفس الإستراتيجية التي نهجتها مع الطرازات العالمية من هواتف Oppo Reno 3 Series، فالأسواق العالمية حصلت على مواصفات تقنية مختلفة. وفي الحين عرض لنا الإعلان التشويقي في الهند الواجهة الأمامية فقط للهاتف Oppo Reno 4، فموقع Oppo في إندونيسيا عرض لنا الكاميرا الرابعة في الركن الأيمن العلوي من وحدة الكاميرات، في حين تضم النسخة الصينية هذه الكاميرا في الركن الأيمن السفلي من وحدة الكاميرا.





الوضع أكثر غرابة في ماليزيا حيث يظهر الهاتف Oppo Reno 4 مع أربع كاميرات بوضعة عمودية، ولكن في حين ظلت الشاشة منحنية الطرفين، فقد إختفت الكاميرات الأمامية لأسباب نجهلها، مما يجعلها نفكر في أكثر من إحتمال. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستبدأ شركة Oppo بطرح هواتف Oppo Reno 4 Series على الصعيد العالمي.