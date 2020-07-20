هاتف موتورولا الجديد يعيدها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية

وسيحصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/7209) بيكسل، في منتصفها من الأعلى ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 8 ميغابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيأتي بسعر 140 دولارا، وسيحصل على ميزات تجعله من بين أفضل المنافسين في سوق الهواتف الذكية متوسطة الفئة.

وسيضمن الأداء الجديد لهذا الجهاز معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 632، فيه شرائح Kryo 250 بتردد 1.8 هيتز، سيعمل مع معالج رسوميات من نوع Adreno 506، وشريحة مودم لها القدرة على تحميل البيانات بمعدل 300 ميغابايت/ثانية.

أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فستكون بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 32 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.