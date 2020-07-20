هاتف موتورولا الجديد يعيدها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية

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وسيحصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/7209) بيكسل، في منتصفها من الأعلى ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 8 ميغابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فستكون بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 32 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
ومن المفترض أن تزوده موتورولا ببطارية بسعة 3550 ميلي أمبير، وبكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وبماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات.
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