تكنولوجيا: هاتف Galaxy M31s ينطلق في 30 من يوليو بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعلن سامسونج رسمياً عن أحدث إصداراتها من سلسلة هواتف Galaxy M في 30 من شهر يوليو الجاري، حيث تكشف العملاق الكوري عن هاتف Galaxy M31s.

رصد هاتف Galaxy M31s في Amazon مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب من سامسونج، حيث يأتي الهاتف قريباً بقدرة بطارية تصل إلى 6000 mAh.

يتميز هاتف Galaxy M31s بشاشة Infinity-O مع ثقب للكاميرة الأمامية للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy M، كما يتميز الهاتف بشاشة sAMOLED بجودة عرض FHD بلس، إلا أن تفاصيل مواصفات الهاتف لا تكشف بشكل دقيق عن حجم الشاشة.

ويضم الهاتف وحدة كاميرة مستطيلة مع إعدادات كاميرة تتخذ شكل حرف L، ومستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع ميزة Single Take الجديدة في الكاميرة، والتي تأتي لدعم المستخدم لإلتقاط صورة متعددة وتسجيل مقاطع فيديو في نفس الوقت.

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أيضاً تعد سعة البطارية في Galaxy M31s من نقاط التسويق الرئيسية في الهاتف، حيث يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، أيضاً يمكن لهاتف Galaxy M31s أن يدعم المستخدم كوحدة بنك الطاقة، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن هاتف Galaxy M31s يأتي برقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 10، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في 30 من يوليو.

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