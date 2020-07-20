تكنولوجيا: سامسونج تحدد يوم 22 من يوليو لفتح باب الحجز المسبق لهاتف Galaxy Z Flip 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري إعلان تشويقي اليوم تكشف من خلاله عن موعد إطلاق هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip 5G الذي يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني في 22 من يوليو الجاري.

ينطلق الإصدار الثاني من هواتف Galaxy Z Flip خلال أيام في السوق الصيني، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بميزة الإتصال بشبكات 5G، ولقد رصد الهاتف في تسريبات مصورة خلال الفترة الماضية باللون البرونزي، أيضاً من المقرر أن يكون أول الإصدارات التي تنطلق برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus.

ينطلق هاتف Galaxy Z Flip 5G قريباً بشاشة AMOLED قابلة للطي بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2636 في 1080 بيكسل، كما تأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية، ويضم الهاتف شاشة AMOLED خارجية بحجم 1.05 إنش، ودقة عرض 300 في 112 بيكسل.

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كما يأتي الهاتف باثنان من البطاريات المدمجة بقدرة 2500 و704 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الخلفية للهاتف باثنان من المستشعرات بدقة 12 و10 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G بفضل رقاقة Snapdragon 865 Plus، أيضاً يتميز هاتف Galaxy Z Flip 5G بقياسات 167.3 في 73.6 في 7.2مم، مع وزن 183 جرام.

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