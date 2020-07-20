سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M31s يوم 30 يوليو، وإليكم مواصفاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - خليفة الهاتف Galaxy M31 والذي من المفترض أن يحمل إسم Galaxy M31s سيصل في اليوم 30 من شهر يوليو الجاري. لقد قامت شركة سامسونج للتو بتأكيد ذلك في الصفحة الرئيسية الخاصة بالهاتف على متجر أمازون الهند مع التشويق لمواصفاته التقنية الأساسية.

في البداية، الهاتف Galaxy M31s سيصل مع شاشة Infinity-O تضم ثقب الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي علمًا أن هذه الشاشة ستكون من نوع sAMOLED وستمتاز بدقة +FullHD، ولكننا لا نزال نجهل قطرها. وبغض النظر عن الواجهة الأمامية، فالهاتف Galaxy M31s سيصل كذلك مع أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل علمًا أن هذه الكاميرا ستأتي مع ميزة Single Take والتي تسمح للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع فيديو متعددة في نفس الوقت.

Advertisements

وعلاوة على ذلك، الهاتف Galaxy M31s سيصل كذلك مع بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، ومن المتوقع أن يضم كذلك المعالج الثماني النوى Exynos 9611، و6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 64GB/128GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص السعر، فقد تردد في الفترة الماضية أنه سيُكلف ما يُعادل 267 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.