شاحن 90W للهاتف Lenovo Legion سيشحن البطارية بالكامل في غضون 30 دقيقة

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Lenovo Legion بعد يومين من الآن وسيحقق رقمًا قياسيًا بمجرد وصوله على مستوى سرعة الشحن. الهاتف الأسرع حاليًا في السوق من حيث الشحن هو Oppo Reno Ace الذي يدعم الشحن بقوة 65W، ولكن هاتف الألعاب القادم من شركة Lenovo سيدعم الشحن السريع بقوة 90W.

تقنية الشحن السريع هذه ستسمح بشحن بطارية الهاتف Lenovo Legion والتي تبلغ سعتها 5000mAh بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط، على الأقل هذا ما يلمح إليه الملصق التشويقي الأحدث من شركة Lenovo. ومن أجل مضاعفة سرعة الشحن، قامت شركة Lenovo بتقسيم بطارية الهاتف إلى بطاريتين منفصلتين.

نفذت الشركة 16 فحصًا أمنيًا لضمان بقاء كل تلك القوة تحت السيطرة. أيضًا، نظرًا لأن الهاتف يحتوي على منفذي USB-C، أحدهما في “الجزء السفلي” والآخر على “الجانب”، فبإمكانك الشحن أثناء اللعب بغض النظر عما إذا كنت تحمل الهاتف رأسيًا أو أفقيًا.

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بغض النظر عن تقنية الشحن، فالهاتف Lenovo Legion سيصل كذلك مع مكبرات قوية للصوت، ومع محركين للإهتزاز، فضلاً عن كاميرا أمامية منبثقة في الجانب، وشاشة بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 865. لا تنسوا العودة إلينا يوم الأربعاء المقبل للحصول على التفاصيل الكاملة.