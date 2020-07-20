جهاز Xbox Series X سيركز بشكل أقل على الحصريات، وفقًا لمايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتم إطلاق جهاز ألعاب منزلي جديد، تكون هناك مرحلة صعبة للغاية حيث يتعين على اللاعبين الذين يمتلكون الجيل السابق أن يقرروا ما إذا كان التخلي عن مكتبة الألعاب الحالية يستحق ذلك. لتشجيع اللاعبين على الإنتقال إلى الجهاز الجديد، تقوم الشركات المصنعة لهذه الأجهزة بإنشاء ألعاب حصرية جديدة لجذب اللاعبين إلى أجهزتهم الجديدة.

ومع ذلك، لن تكون هذه هي الإستراتيجية التي ستعتمد عليها شركة مايكروسوفت في جهاز Xbox Series X. في مقابلة مع موقع GamesIndustry.biz، أوضح رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer أن استراتيجية الشركة لجهاز Xbox Series X الجديد ستكون التركيز بشكل أكبر على إحتضان اللاعب، بدلاً من التركيز أكثر من اللازم على العتاد.

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ووفقًا للسيد Phi Spencer، فقد صرح بالقول : ” يجب أن نشيد بأوقات التحميل ودقة المشاهد ومعدل الإطارات والكمون المنخفض، وكل هذه الأشياء التي ركزنا عليها في الجيل الجديد. لكن هذا لا ينبغي أن يستبعد الناس من القدرة على اللعب. هذه هي وجهة نظرنا. كيف ننشئ منظومة حيث إذا كنت ترغب في لعب لعبة Xbox، فسوف نمنحك طريقة للعبها؟ “.

يبدو أن هذا مجرد إنتقاد مبطن لشركة Sony التي ذكرت سابقًا أن ألعاب Playstation 5 لن تكون متوافقة مع Playstation 4. هذا يعني أن اللاعبين الذين يرغبون في لعب ألعاب Playstation 5 الأحدث سيحتاجون إلى شراء الجهاز الجديد. بينما يُمكننا تقدير نهج مايكروسوفت، علينا أن نتساءل كم سيكلف ذلك اللاعبين.