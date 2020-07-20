ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في Apple Watch قد تكون ساهمت في إنفاذ حياة مستخدم آخر

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، صادفنا قصصًا عدة حول الكيفية التي أنقذت بها الساعة الذكية Apple Watch حياة مستخدميها بفضل ميزة تتبع معدل ضربات القلب المدمجة. الآن وفقًا لمنشور جديد على Reddit، يبدو أن هذه الساعة الذكية ساهمت في إنقاذ حياة مستخدم آخر. ووفقًا للمنشور، فيبدو أن الساعة الذكية Apple Watch نبهت مستخدمها الذي يبلغ من العمر 22 سنة إلى كونه يُعاني من مشكلة الرجفان الأذيني على مستوى القلب على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض.

الآن، وفقًا للتعليقات المختلفة على الموضوع، يبدو أن بعض المستخدمين ينصحونه بعدم القلق كثيرًا لأن عمره 22 عامًا، في الغالب، لا يجب أن تكون لديه أي مشاكل في القلب وأن القراءة قد تكون خاطئة. ومع ذلك، تشير سلسلة التعليقات إلى أنه من المحتمل أن يمثل ذلك مشكلة لأنه ” يمكن أن يشعر حرفيا بالإختلاف في فترات ضربات القلب “.

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وأشار إلى أن التنبهيات ظهرت طيلة 48 ساعة، وعلى الرغم من إجراء الإختبارات فقد أظهرت جميع العلامات أن الوضع طبيعي، ولم تختفي العلامات. ومع ذلك، فقد قال بعض الأطباء المتخصصين على شبكة Reddit في الماضي أن Apple Watch ليست بأي حال من الأحوال جهازًا طبيًا وأن قراءاتها قد لا تكون دائمًا دقيقة بنسبة 100%.

بينما نتمنى أن يكون صاحب المنشور في حالة جيدة جيدًا وأن يكون قلبه سليمًا بالفعل، فمن الصعب تجاهل حقيقة أن العديد من الأرواح قد تم إنقاذها في الماضي بفضل الأجهزة القابلة للإرتداء، وأن الحصول على رأي ثان لن يضر بالتأكيد.