أمازون تُطلق منصة البث المباشر الخاصة بها للشركات، وتعد بتقديم ميزات تفاعلية جديدة وفريدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر Twitch في الغالب بكونها منصة للبث المباشر تستهدف اللاعبين، على الرغم من أنها توسعت في السنوات الأخيرة لتغطية الأنشطة غير المتعلقة بالألعاب. يبدو الآن أن أمازون تريد توسيع تقنية البث المباشر في Twitch لتغطي ليس فقط الألعاب، ولكن أيضًا الشركات من خلال منصة جديدة تُدعى Amazon Interactive Video Service.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأنه في وقت سابق من هذا العام، تردد أن أمازون كانت تتطلع إلى السماح للشركات باستضافة عمليات البث المباشر على Twitch. كان التقرير شبه دقيق لأنه في حين أن أمازون لن تستخدم Twitch لإستضافة عمليات البث المباشر الخاصة بالشركات، فإنها ستستخدم تقنية البث في Twitch للمساعدة في تشغيل هذه المنصة الجديدة.

ووفقًا لشركة أمازون، فقد صرحت بالقول : ” تُزيل Amazon Interactive Video Service التكلفة والتعقيد المرتبط بإعداد عمليات البث التفاعلية، مما يسمح للعملاء بالتركيز على بناء تجارب جذابة للمشاهدين. Amazon Interactive Video Service هي خدمة مُدارة بالكامل لإنشاء الفيديوهات العالية الجودة وإتاحة عمليات البث المباشر للمشاهدين حول العالم مع إستجابة يمكن أن تقل عن ثلاث ثوانٍ، لذلك لم يعد العملاء بحاجة إلى المقايضة بين التفاعل وجودة الخدمة “.

تأمل أمازون أيضًا في جعل خدمتها مختلفة وفريدة عن المنصات الأخرى التي تقدم البث المباشر، مثل الفيسبوك واليوتيوب. سيتم تحقيق ذلك من خلال السماح للشركات بتخصيص عمليات البث الخاصة بها، مثل عرض معلومات إضافية عند ظهور منتج على الشاشة، وإضافة زر شراء لمنتجات معينة، وما إلى ذلك.