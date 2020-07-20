تويتر ” تؤكد ” أن عملية الإختراق التي تعرضت لها لم تُسفر عن سرقة كلمات مرور المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - في الآونة الأخيرة، تم إختراق العديد من الحسابات البارزة على تويتر وتم الاستيلاء عليها لإستغلالها في عملية إحتيال لها علاقة بالبيتكوين. شملت بعض الحسابات المتأثرة كل من Uber و Apple و Elon Musk و Jeff Bezos و Bill Gates وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه إذا كنت قلقًا من أن يؤثر هذا الإختراق على كلمة المرور الخاصة بك، فإن تويتر تقول أن الأمر ليس كذلك.

في تغريدة من الشركة، تقول أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى أي كلمات مرور. ونتيجة لذلك، تعتقد أنه ليس من الضروري بالنسبة للمستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم وإختيار كلمات مرور جديدة، على الرغم من أننا نفترض أنه إذا كنت ترغب في تغيير كلمات المرور الخاصة بك على أي حال، فقد تكون فكرة جيدة في الواقع، خاصة وأن البعض يوصون بتحديث كلمات المرور الخاصة بنا من وقت لآخر.

سبب عدم إعتقاد تويتر أن كلمات المرور قد تعرضت للاختراق هو صدور تقرير من موقع Motherboard إقترح أن هذا الهجوم حدث على الأرجح بسبب مساعدة قدمها أحد موظفي الشركة للقراصنة. هذا يعني أن القراصنة دخلوا من خلال إستخدام أدوات تويتر الخاصة بدلاً من إكتشاف كلمات المرور الخاصة بهذه الحسابات، ولهذا السبب من المحتمل أن تظل كلمات المرور الخاصة بك آمنة.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل أن تكون في الجانب الآمن، فبإمكانك المضي قدمًا وتغيير كلمة المرور الخاصة بك، فهذا من شأنه أن يجعل حسابك أكثر أمانًا من أي وقت مضى مع العلم بأننا دائمًا ما نوصي قرائنا الأوفياء بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم من حين لآخر لحماية حساباتهم الخاصة.