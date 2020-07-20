شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز الفلك الدولى يرصد تحرك مسبار الأمل كنقطة مضيئة بين النجوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الفلك الدولى، عن مقطع فيديو يرصد مسبار الأمل الإماراتى، وظهوره كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم، بعد توثيقه من أحد المراصد الفلكية فى الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا له التوفيق حتى وصوله إلى مدار المريخ.

ونشر حساب مركز الفلك الدولى، عبر تويتر، مقطع الفيديو، قائلا: "مسبار الأمل كما تم تصويره قبل قليل ما بين الساعة 12:22 والساعة 12:42 ظهرا بتوقيت الإمارات على بعد 170 ألف كم من الأرض، وذلك من مراصد فلكية فى الولايات المتحدة، ويظهر كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم. كل التوفيق نتمناه للمسبار حتى وصوله إلى مدار المريخ".

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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت اليوم فرحة عارمة لإطلاق مسبار الأمل إلى سطح كوكب المريخ الذى انطلق بعد منتصف الليل، وبذلك يعد أول مسبار عربى إلى خارج كوكب الأرض، وتتركز مهمته إلى دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار اليوم والفصول.





مسبار الأمل تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، حيث يزن حوالى 1350 كيلوجراما، على متن الصاروخ اليابانى "إتش 2-إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائى فى اليابان.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة هذا المسبار فى كوكب المريخ نحو 7 أشهر، يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ والتى تقدر بحوالى 493.5 مليون كيلومتر، ومع إطلاقه تصدر "مسبار الأمل" قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".