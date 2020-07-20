شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبه "الجوكر".. ظهور جديد لمارك زوكربيرج يغطى وجهه بواقى الشمس بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، بشكل غريب فى آخر ظهور له، إذ ظهر وهو يضع الكثير من واقى الشمس على وجهه، للدرجة التى حولت وجهه للون الأبيض.

وتظهر الصور مارك زوكربيرج وهو يتجول على لوح ركوب أمواج كهربائي في هاواي، بينما يضع ما يكفي من واقي الشمس الأبيض على وجهه لجعله أشبه بشخصية الجوكر، وفقا لموقع "نيويورك بوست".



مارك زوكربيرج



مارك

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تم تصوير الملياردير البالغ من العمر 36 عامًا، فى لحظة عبقرية بينما تبعته الحماية الأمنية خلفه على متن قارب.

في اللقطات، يظهر زوكربيرج وهو يتزلج على لوحة Efoil التي تبلغ قيمتها 12000 دولار، والتي تسمح للمستخدمين بالانزلاق فوق الماء.

وفى سياق آخر نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، صورة جديدة له وهو يرتدى ماسك "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى إطار اهتمام الدائم بتوعيه متابعيه لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس التاجى.

شارك مارك زوكربيرج، صورته الجديدة مع متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، والتى انقسمت لجزئين الأول له وهو يرتدى ماسك "كمامة"، والآخر للدكتور فوسى، مرتديًا هو الآخر "كمامة"، حيث كتب الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، فى تعليقه على الصورة، "تذكير من دكتور فوسى: ارتدى قناع".