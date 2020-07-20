شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تحديثا لإصلاح مشكلة الشاشة الزرقاء بـ ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه بعض المستخدمين الذين يعتمدون على نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 2004 (تحديث Windows 10 May 2020) على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم خطأ شاشة زرقاء، عند توصيل أو إلغاء توصيل قاعدة Thunderbolt بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وفي مايو ، وجدت انتل و مايكروسوفت مشاكل عدم التوافق التي تسببت في خطأ الشاشة الزرقاء هذا، حيث تأثرت هذه المشكلة بجميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 والتي تحتوي على منفذ Thunderbolt واحد على الأقل ، وتم تمكين حماية Kernel DMA وتعطيل نظام Windows Hypervisor Platform، ولحماية المستخدمين من أخطاء الشاشة الزرقاء، أوقفت مايكروسوفت طرح نظام التشغيل ويندوز 10 الإصدار 2004 لهؤلاء المستخدمين.

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وقد أصدرت مايكروسوفت مؤخرًا تحديث KB4565503 الجديد الذي يعمل على إصلاح مشكلة الشاشة الزرقاء عند توصيل منفذ Thunderbolt، ومنذ حل المشكلة، تمت إزالة التعليق الوقائي، لذلك فإذا كنت تقوم بتشغيل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 مع توصيل Thunderbolt dock ، فيمكنك الآن تنزيل تحديث Windows 10 الإصدار 2004 (Windows 10 May 2020 Update) من خلال Windows Update.

وفي نفس السياق أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث أمنى طارئ لإصلاح خطأين قد يعرضان مستخدمى ويندوز إلى المتسللين، حيث يمكن أن تسمح العيوب فى ويندوز 10 للمحتالين عبرالإنترنت بالسيطرة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 عن طريق إرسال صورة واحدة مفخخة.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أصدرت إصلاحًا للثغرات الأمنية فى منشور قصير مؤخرا، فيما قالت الشركة الأمريكية "يمكن للمهاجم الذى استغل هذه الثغرة بنجاح الحصول على معلومات لمزيد من اختراق نظام المستخدم"، وقد تم إبلاغ مايكروسوفت عن الأخطاء من قبل عبد العزيز الحريرى، الباحث الأمنى ​​فى Trend Micro.