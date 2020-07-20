شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن تقديم عضوية Xbox Live Gold لمدة 12 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقم مايكروسوفت بإيقاف معظم وحدات تحكم Xbox One الصادرة فحسب - بل قامت أيضًا بإلغاء أحد العناصر الأساسية لألعاب Xbox عبر الإنترنت، حيث أكدت الشركة لـ TrueAchievements (عبر IGN) أنها توقفت عن بيع عضوية Xbox Live Gold لمدة 12 شهرًا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلا يزال بإمكان المستخدمين شراء وصول لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، ولكن المستخدمين سيجدون صعوبة إذا كانوا يرغبوا في الالتزام على المدى الطويل، فيما لم يحدد المتحدث سبب توقف مايكروسوفت عن طرح العضوية على مدار العام، حيث أن العضوية الذهبية مطلوبة لتشغيل معظم محتوى Xbox عبر الإنترنت وتوفر ألعابًا مجانية كل شهر.

ولكن من الصعب تجاهل ظروف الوقت حاليا، حيث يأتي التغيير في الوقت الذي كشفت فيه مايكروسوفت عن خططها لدمج Project xCloud مع Xbox Game Pass Ultimate، وإلا فإنها توسع خدمات الألعاب الخاصة بها قبل إطلاق Xbox Series X، هذا لا يعني بالضرورة أن مايكروسوفت ستسقط الميزات المرتبطة بالذهب، ولكن لا تتفاجأ إذا غيرت الشركة كيفية حصولك على هذه الميزات.

يذكر أن Xbox Live هي خدمة أنشأتها وتديرها شركة مايكروسوفت، وهي توفر خدمة مدفوعة وهي خدمة تكلف نقودا وهي ذات مميزات رائعة وكثيرة منها اللعب أون لاين مع الأصدقاء والتحدث مع أكثر من صديق في نفس الوقت، والخدمة الثانية وهي إكس بوكس لايف فري (Xbox Live Free) وهي خدمة مجانية ذات مميزات محدودة.