تحميل برنامج Driver Booster مجاناً لويندوز 10

هل فكرت يوماً في تحميل برنامج Driver Booster ؟ هذا البرنامج يغنيك عن جزء كبير من تعب تثبيت نظام تشغيل ومتابعة قطع الهاردوير والعتاد الخاصة بك خصوصاً من ناحية التحديثات البرمجية اللازمة لتعمل بشكل صحيح ومناسب.

في الواقع تمكن برنامج Driver Booster من تحقيق نجاح واسع وكبير جداً منذ أن ظهر لأول مرة من عدة سنوات مضت وتم تحميله أكثر من 27 مليون مرة من مصدره الرسمي – الموقع الرسمي الخاص به – وهو البرنامج الأول الذي يلجأ له الكثير من المستخدمين حول العالم عندما يحتاجون إلى تحميل وتثبيت التعريفات الجديدة الخاصة بأجهزتهم سواءً كانت أجهزة مكتبية Desktop أو أجهزة لا بتوب محمولة.

شخصياً لا أعتمد على برنامج Driver Booster وغيره من البرامج التي تساعد في زيادة أداء جهاز الكومبيوتر الخاص بك أو حتى تحميل التعريفات والتوصيفات لأني من المدرسة القديمة وأفضل القيام بكل شيء بطريقة يدوية وبالطريقة القديمة، ولكن لا يمكن أن أنكر النجاح والخدمة الكبيرة التي يقدمها البرنامج من حيث توفير الوقت بشكل كبير وهي ميزة كبيرة وهامة للغاية .

مميزات برنامج Driver Booster :

كما قلنا فإن برنامج Driver Booster يوفر الكثير من المميزات والخدمات في نسخه الحديثة – النسخة التي نتحدث عنها اليوم هي Driver Booster 7 وهي احدث نسخة موجودة من البرنامج على موقعه الرسمي ومتاحة بشكل مجاني.

من أهم المميزات التي يوفرها البرنامج احتواءه على مكتبة كبيرة للغاية من تعريفات وبرامج تشغيل قطع الهاردوير والعتاد التي صدرت لأجهزة الكومبيوتر، هذا يعني أنك ستجد الكثير من التعريفات لقطع صدرت منذ مدة طويلة ولم تعد موجودة الآن ولن تعاني مع الروابط القديمة التي لا تعمل أو حتى تلك التي بحاجة إلى التغيير والتحديث.

كما أنك عندما تقوم بتحميل برنامج Driver Booster فإن البرنامج سيقوم بالبحث وتحميل جميع التعريفات الخاصة بجميع القطع المتصلة بجهاز الكومبيوتر الخاص بك حتى إن كانت قطع خارجية مثل Mouse او لوحة مفاتيح أو حتى شاشة منفصلة لها تعريف معين وهذا يضمن لك بشكل كبير الحصول على أعلى أداء من أي قطعة تقوم بتوصيلها بجهاز الكومبيوتر الخاص بك .

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ليس هذا فقط فإن برنامج Driver Booster سيساعدك على تحسين أداء ويندوز 10 الخاص بك عن طريق حل المشاكل التي تواجه النظام والتي تخرج بشكل مفاجئ وتعكر عليك صفو حياتك ولن تحتاج إلى البحث اليدوي عن حل كل مشكلة تقابلك مع برنامج Driver Booster، هذه المشاكل تتضمن مشاكل الإتصال بالإنترنت ومشاكل الصوت الذي لا يخرج من الجهاز بشكل جيد بالإضافة إلى مشاكل الشاشة وبطء النظام بشكل عام.

الفرق بين نسخة Driver Booster المجانية والمدفوعة :

في الواقع لا نحتاج للقول بأن برنامج مثل Driver Booster يمتلك نسخة مدفوعة وأخرى مجانية وهذا حال جميع البرامج التي تقدم نفس الخدمة الخاصة بـ Driver Booster.

النسخة المدفوعة من البرنامج تأتي باشتراك سنوي يبلغ قدره 22 دولار تقريباً في العام، هذا الاشتراك يتيح لك استخدام البرنامج على 3 أجهزة وإدارتهم ومتابعتهم بشكل مباشر وسريع من داخل البرنامج، مما يعني أنك يمكن أن تقتسم الاشتراك مع مستخدمين آخرين بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للأجهزة المستخدمة ثلاثة أجهزة .

المميزات التالية موجودة فقط في النسخة المدفوعة من برنامج Driver Booster وغير موجودة في النسخة المجانية :

الوصول إلى قاعدة البيانات التي تضم الأجهزة النادرة والقديمة للغاية

سرعة تحديث أعلى

أخذ نسخة احتياطية من التعريفات بشكل تلقائي

تحميل وتثبيت التعريفات تلقائياً في أوقات فراغ جهاز الكومبيوتر

حل مشاكل الأجهزة بطريقة سهلة وسريعة

أولوية تحديث Game Ready Driver الخاص بالبطاقة الرسومية للحصول على أعلى أداء من الألعاب

تحسين أداء الألعاب عن طريق تحميل الملفات الازمة لها

التحديث التلقائي للبرنامج

دعم تقني متوفر لمدة 24 ساعة في أي يوم طوال الاسبوع .

شخصياً لا أرى أن النسخة المدفوعة من البرنامج تستحق الدفع والشراء حيث أن الفوارق على الرغم من كونها كبيرة ومختلفة إلا أنك في النهاية يمكن أن تستغنى عنها بشكل كامل وألا تخسر الكثير من وقتك .

تحميل برنامج Driver Booster مجاناً :

في الواقع عملية تحميل برنامج Driver Booster سهلة للغاية ويمكنك الوصول إلى النسخة المجانية من البرنامج بطريقة سهلة جداً وبسيطة جداً .

في البداية توجه إلى موقع البرنامج من هنا .

بعد ذلك ستظهر أمامك هذه الصفحة الرئيسية لتحييك وترحب بك :

قم بالضغط على كلمة Free Download المحددة باللون الأحمر لتبدأ تحميل البرنامج مجاناً بشكل مباشر

يمكنك الضغط على Free trail حتى تتمكن من الوصول إلى نسخة تجريبية من النسخة المدفوعة من البرنامج ولكن هذا أمر اختياري ولا أنصح به حقيقةً.

نأمل أن نكون قد أفدانكم فيما يتعلق ببرنامج Driver Booster وساعدناكم على تحميل البرنامج والوصول إليه بشكل مجاني بالكامل .

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