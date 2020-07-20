تكنولوجيا: تحديث OnePlus 8 يكشف عن مجموعة من الصور المسربة لسماعة OnePlus Buds اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مطور XDA في تحديث OnePlus 8 عن مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد لسماعة OnePlus Buds اللاسلكية المرتقبة من وان بلس.

نشر Max Weinbach أحد مطوري XDA في تغريدة على تويتر مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد المسربة من تحديث OnePlus 8، والتي تستعرض ألوان حافظة السماعة وتصميم السماعة اللاسلكية بشكل أوضح.

أكدت شركة وان بلس في وقت سابق على خططها للإعلان عن سماعة OnePlus Buds في حدث OnePlus Nord الذي يعقد غداً، كما أطلقت الشركة مجموعة من الإعلانات التشويقية التي توضح من خلالها مميزات هذا الإصدار.

وتقدم وان بلس سماعة OnePlus Buds بتصميم لاسلكي كامل مع حافظة شحن بتصميم بيضاوي، كما تدعم السماعة اللاسلكية ميزة الشحن السريع.

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وتؤكد الصور الجديدة على تصميم السماعة اللاسلكية الذي يحاكي إضدار Vivo، حيث تأتي حافظة الشحن بإضاءة باللون الأخضر مع زر في حافظة الشحن وتصميم للحافظة والسماعة يحاكي سماعة Neo buds.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن وان بلس تقدم سماعة OnePlus Buds بميزة إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات، مع ميزة الترجمة، كما تدعم الإقتران السريع بالهواتف الذكية، وأيضاً تأتي بتقنية Dolby Atmos، مع ملفات تعريفية للصوتيات.

أيضاً من المتوقع أن تأتي السماعة اللاسلكية بعمر شحن يستمر حتى 7 ساعات أو 30 ساعة مع الحافظة، كما تؤكد التسريبات المصورة على ألوان الأبيض، والأسود إلى جانب الأزرق الفاتح للسماعة اللاسلكية، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.

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