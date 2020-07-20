تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K7 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتف 5G بعنوان Oppo K7 5G، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

قدمت شركة Oppo للأسواق خلال الفترة الماضية الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Reno، و Find X، وأيضاً سلسلة هواتف Oppo A، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتف K ينطلق قريباً بعنوان Oppo K7 5G.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت على Weibo عن بعض من مواصفات هاتف Oppo K7 5G، حيث ينطلق الهاتف قريباً برقاقة معالج Snapdragon 765G.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo K7 5G ببعض من مواصفات الإصدار السابق Oppo K5، حيث يضم الإصدار الجديد شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض Full HD Plus.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4025 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 بقدرة 30W، ومن المتوقع أن يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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