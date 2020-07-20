تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يؤكد على خطط سامسونج للإعلان عن GALAXY Z FOLD 2 في حدث Unpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سامسونج مقطع فيديو تشويقي جديد لحدث Unpacked المرتقب إنطلاقه في 5 من أغسطس، والذي يؤكد على خطط العملاق الكوري للإعلان عن هاتف GALAXY Z FOLD 2 خلال الحدث.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سامسونج لم تنتهي من إجراء الإختبارات النهائية على كفاءة وآداء برمجيات هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 2، مع توقعات بتأجيل إطلاق هذا الإصدار.

واليوم جاء إعلان تشويقي عبر صفحة سامسونج على شبكة تويتر، حيث ظهر في مقطع الفيديو التشويقي قطرات الطلاء التي تتحول لتصميم يحاكي الفراشة، وهو إشارة واضحة لهاتف الشركة القابل للطي Galaxy Z Fold 2.

ولقد أكد Ross Young الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Display Supply Chain Consultants في تصريحات نشرت مؤخراً، على أن سامسونج ستقدم إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان Galaxy Z Fold 2 خلال حدث Unpacked الذي يعقد قريباً.

ولقد جاء الإصدار السابق من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Fold بخلفية بتصميم الفراشة، وهو تأكيد أخر على خطط العملاق الكوري، حيث تهدف سامسونج لجذب قطاع أكبر من المستخدمين لهذا الإصدار ليحقق الشعبية التي حصل عليها هاتف Galaxy Z Flip.

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المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Z Fold 2

أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 2 يأتي بشاشة AMOLED مرنة بحجم 7.59 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، ودقة عرض 2213 في 1689 بيكسل، بينما يضم الهاتف شاشة خارجية بحجم 6.23 إنش.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، التي تدعم الهاتف بسرعة 3.09GHz، كما يضم ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 2 يضم كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4365 mAh، لذا نترقب مؤتمر سامسونج الذي ينطلق في 5 من أغسطس للكشف عن إصدارات الشركة التي تنافس في الأسواق هذا العام.

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