الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى.. وتوقعات بسقوط أمطار





قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستستمر في الاستقرار لمدة 5 أيام مقبلة.

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «الأجواء إلى حد ما مستقرة ولا توجد موجة حار عنيفة»، مشيرا إلى أنه سيتحدث تغيرات في الطقس مع نهاية شهر يوليو.

وحول الطقس المتوقع في عيد الأضحى المبارك قال «من الوارد ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات خلال آخر 4 أيام في الشهر، مع فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وسيتم الإعلان حين التأكد من الخرائط».

وأشار إلى أن منخفض الهند الموسمي سيستمر لمدة شهر ونصف، حيث سينحصر تجاه الجزيرة العربية نهاية شهر أغسطس.