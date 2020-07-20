شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يعد إيلون ماسك نموذجا فى الإدارة لباقى شركات التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "inc"، كتب ماسك إلى موظفيه في عام 2018: "يجب أن ينتقل التواصل عبر أقصر مسار ضروري لإنجاز المهمة، وليس من خلال سلسلة القيادة، أي مدير يحاول أن يفرض سلسلة اتصالات القيادة سيجد نفسه يعمل في مكان آخر ".

وتابع ماسك، أن مصدرًا رئيسيًا للقضايا في الشركات يأتي عندما لا يتدفق الاتصال بحرية، كما قال لموظفي شركة تسلا: "من الجيد أن يتحدث الناس مباشرة وأن يحدث الشيء الصحيح".

وحاليا بعد ذلك بعامين، يبدو العالم مختلفًا تمامًا بالنسبة لمعظم الشركات من خلال عمل العديد من الموظفين من المنزل، فلم يكن التواصل بين الأقسام أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن التخلص من سلسلة القيادة أفضل طريقة لضمان تدفقها بحرية.

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وقد تتغير أيضًا في اللهجة أو الأهمية أو السياق حيث يتواصل معهم المزيد من الأشخاص، حتى إذا بقيت الرسالة كما هي في طريقها لأعلى، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى الشخص المناسب، مما يخلق مشاكل محتملة مكلفة للشركة.

هذه المشكلة أكثر حدة في عالم، حيث يضطر الموظفون إلى العمل عن بعد باستخدام أدوات مثل Slack و Asana و Zoom وغيرها للتواصل.

وكان من الصعب قبل ستة أشهر فقط وصول رسالة في سلسلة القيادة، ولكن الآن، قد يكون من المستحيل تقريبًا، لذلك يحتاج قادة الأعمال إلى التفكير بجدية في التخلص من سلسلة القيادة تلك.