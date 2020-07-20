جوجل تُطلق تطبيق جديد يمكنه فك شفرة اللغة الهيروغليفية

فاطمة أيت طالب - دبي - التواصل يتم بأشكال مختلفة. في هذه الأيام، اللغة المكتوبة هي الطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا البعض في الغالب، ولكن في الماضي، إستخدم الناس الصور للتواصل مع بعضهم البعض. واحدة من أكثر أساليب التواصل إثارة للإهتمام عبر التاريخ هي اللغة الهيروغليفية لدى الفراعنة.

كما هو الحال مع معظم اللغات، ما لم تكن تتحدث اللغة، فلن تفهم ما هو مكتوب. لدى شركة جوجل الآن مُترجم لهذه اللغة القديمة، فقد أطلقت الشركة مؤخرًا أداة جديدة تُدعى Fabricius تملك القدرة على فك شفرة الكتابة الهيروغليفية باستخدام تكنولوجيا التعلم الآلي.

Advertisements

وفقًا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” إلى غاية الآن، كان على الخبراء البحث يدويًا في الكتب لترجمة اللغة القديمة وفك تشفيرها، وهي عملية ظلت دون تغيير تقريبًا لأكثر من قرن. يتضمن تطبيق Fabricius أول أداة رقمية والتي تم توفيرها أيضًا كمصدر مفتوح لدعم المزيد من التطورات في دراسة اللغات القديمة، والتي تقوم بفك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية بالإستناد على التعلم الآلي “.

سيأتي التطبيق مع بعض الأوضاع، مثل وضع التعلم الذي سيعطيك مقدمة موجزة عن الهيروغليفية، وسيكون هناك أيضًا وضع التشغيل والذي يتيح للمستخدمين إنشاء رسائلهم الخاصة باستخدام الهيروغليفية، ولكن أوضحت شركة جوجل أنها غير دقيقة بالضرورة، ولكنها لا تزال طريقة ممتعة لإرسال الرسائل إلى الأصدقاء. إذا كنت مهتمًا بالتحقق من هذا التطبيق، فانتقل إلى موقع جوجل على الويب للحصول على التفاصيل.