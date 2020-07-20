شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتتعمل إزاى.. طريقة مشاركة الشاشة خلال مكالمات الفيديو على Messenger Rooms والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فيس بوك مؤخرًا ميزة مشاركة الشاشة بمكالمات الفيديو على تطبيق ماسنجر بالإضافة إلى غرف ماسنجر Messenger Rooms، والتى يمكن الوصول إليها من خلال التطبيق، وأضاف فيس بوك الدعم لمشاركة الشاشة مع ما يصل إلى 16 شخصًا فى مكالمة فيديو جماعية لـRooms، مقارنة بـ 8 أشخاص فى مكالمة فيديو ماسنجر العادية، وفيما يلى كيفية استخدام هذه الميزة.

ستحتاج فى البداية إلى إنشاء غرفة جديدة باستخدام ميزة ماسنجر Rooms ومشاركة الدعوة إلى أشخاص آخرين.

بعد انضمام الأشخاص إلى الغرفة، يمكنك مشاركة الشاشة معهم.

اضغط على زر الأشخاص من أسفل الشاشة.

اضغط على خيار إنشاء غرفة ودعوة ما يصل إلى 16 شخصًا.

بمجرد انضمام الأشخاص ، مرر اللوحة لأعلى من الأسفل.

اضغط على مشاركة شاشتك.

سيطلب ذلك بعد ذلك نافذة منبثقة تقول "عرض المعلومات الحساسة أثناء الإرسال / التسجيل، اقبل المطالبة من خلال الضغط على زر البدء الآن.

جدير بالذكر طرح فيس بوك مؤخرا أداة الدردشة الجماعية الجديدة التي يطلق عليها Messenger Rooms لمنافسة تطبيقات Zoom وSkype وخدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى، حيث إن Messenger Rooms متاحة الآن للويب وأنظمة Android وiOS، وتتيح ما يصل إلى 50 شخصًا فى الدردشة في نفس الوقت، ولا يحتاج المشاركون إلى حساب فيس بوك للدردشة.