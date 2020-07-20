شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم سيمنع المستخدمين من إرسال المعلومات الشخصية فى نماذج الويب غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شركة جوجل إجراءات جديدة لحماية خصوصية وأمان مستخدمي الويب عبر الإنترنت في إصدار متصفح Chrome 86، حيث يحتوي المتصفح على علامة جديدة، #Disable Autofill للنماذج المختلطة، والتي ستوقف المتصفح من ملء النماذج عبر الإنترنت تلقائيًا، وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعلى سبيل المثال، فى نماذج شراء بطاقة الائتمان أو حقول العنوان، عندما يكون النموذج على موقع https على الويب يتم تقديمه في نص عادي عبر Http، فإذا اخترت ملء النموذج يدويًا، فستحاول جوجل مرة أخرى منعك من إرسال المعلومات عبر نص عادي عن طريق عرض التحذير التالي.

وسيظل لدى المستخدمين خيار تجاوز التحذير باختيار إرسال على أي حال، ويمكن للمطورين اختبار لمعرفة ما إذا كان موقعهم الإلكتروني متأثرًا بتشغيل #Disable Autofill للنماذج المختلطة في chrome: // flags في أحدث متصفح Chrome Canary.

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على جانب أخر أعلنت شركة جوجل أنها ستحظر على الناشرين استخدام منصتها لعرض محتوى يروج لنظريات المؤامرة حول وباء كورونا، وأوضحت أن الحظر سيكون أيضًا على الإعلانات التى تروج لتلك الأفكار، وحذرت الشركة أنها ستقوم بإيقاف كامل للمواقع التى تنتهك السياسات والشروط الجديدة بداية من الشهر المقبل.

وفقا لتقرير شبكة CNBC تمنع Google بالفعل عرض الإعلانات التى تقدم ادعاءات ضارة حول الوقاية من الأمراض والعلاجات غير المبررة، بما فى ذلك العروض الترويجية المضادة للقاحات أو المحتوى الذى يشجع المستخدمين على التخلى عن العلاج.