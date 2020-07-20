شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعدات جوجل وأمازون تواجه مشكلات فى فهم بعض اللكنات البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة إلى أن الويلزية وسكاوس هما من اللكنات البريطانية التي يكافح كلا من مساعد جوجل وأمازون لفهمها بشكل أكبر، ولكن نادراً ما يواجه المستخدمون من لندن ولينكولن أي مشكلات معهما، وذلك وفقًا للدراسة التي أجراها موقع Uswitch في المملكة المتحدة، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير التقديرات إلى أن المساعدات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، توجد في أكثر من 5.8 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وحذر الباحثون من أن الأجهزة الذكية واجهت مشكلات مع 23 % من اللهجات الإقليمية والتي أعاقتها في تلبية الأوامر في بعض الأحيان.

وقال نيك بيكر خبير النطاق العريض في :Uswitch.com""أصبح المساعد الذكى جزءًا لا يتجزأ من العديد من منازل العصر الحديث، وذلك على الرغم من أن معظمنا يجدها مفيدة، إلا أنه من الواضح أنه يلزم عمل المزيد لجعل ميزات التعرف على الصوت أكثر سلاسة.

وأضاف بيكر: "سيزداد استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات، ومع ازدياد شعبيته، من المهم أن تكون الميزات متاحة للجميع".

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كما أوضح: "كلما استخدمنا مساعدين افتراضيين بشكل أفضل، أصبح فهمهم لنا بشكل أفضل"، مضيفا: "تتخذ بعض العلامات التجارية بالفعل خطوات للسماح للمساعدين بالتعرف على اللهجات التي يجب أن تتجنب إقصاء العملاء وتحسين تجربة المستخدم."

وطلب الفريق من المشاركين في 309 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يمثلون حوالي 30 لهجة مختلفة، تسجيل أنفسهم وهم يعطون أوامر لمساعد أليكسا وجوجل.

تشير النتائج إلى أن اللكنة الويلزية هي أصعب لهجة تواجه الأجهزة الذكية مشكلة فى فهمها، بينما واجه اليكسا وجوجل مشاكل مع فهم لكنات مدن أخرى وهى جلاسجو وليفربول وبرمنجهام وبلفاست.