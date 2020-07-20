شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سيارات أمريكية تخطط لإطلاق شاحنة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة سيارات أمريكية شهيرة لإطلاق شاحنة كهربائية كاملة الحجم، وذلك بمدى 400 ميل، حيث يصف التقرير الشاحنة، التي ستكون أول سيارة بيك اب كهربائية كاملة الحجم من العلامة التجارية، ووفقا لما ذكره موقع "the verge" كشفت شركة صناعة السيارات عن منصة EV الجديدة في وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة إنها كانت تستهدف نطاقًا يصل إلى "400 ميل أو أكثر" للسيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إنها تغير كيمياء خلايا بطاريتها لتقليل كمية الكوبالت التي تستخدمها وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة، وستكون البيك أب الكهربائية واحدة من 20 مركبة كهربائية تخطط الشركة لإطلاقها بحلول عام 2023.

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ولا يوجد وصف إضافي للشاحنة في تقرير الاستدامة، ولا توجد معلومات عن موعد توفرها، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة النطاق الذي تحصل عليه الشاحنة الكهربائية، وهي ميزة يتوقعها العديد من العملاء من شركات تصنيع السيارات القديمة مثل GM.

ويبلغ سعر الشاحنة المبدئي 39،900 دولارًا، ومن المقرر إطلاقها في أواخر عام 2021.