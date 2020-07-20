شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتشتري كمبيوتر .. ايه الفرق بين الـ GPU وCPU فى الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند شراء كمبيوتر جديد يبحث المستخدم عن الكثير من المواصفات التى تتناسب مع طبيعة استخدامه، إلا أنه قد يسمع عن بعض المصطلحات مثل معالج CPU ومعالج GPU حيث أن أحدهم خاص بمعالج الكمبيوتر والأخر خاص بكارت الشاشة وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بينهما كما يلى:

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- المعالج CPU:

هو العقل المدبر للكمبيوتر والذى يقوم بالعديد من العمليات والحسابات المعقدة لتنفيذ المهام المطلوبة، فيما يحتوي المعالج القياسي علي عدد Clocks ما بين 1 الي 4 وسرعة تتراوح ما بين 1 الي 4 جيجا هرتز وقد يكون المعالج احادي النواة او متعدد الانوية للقيام بمهام اضافية.

- كارت الشاشة GPU:

هو نوع أكثر تخصصا من المعالج، والذي يقوم بتحسين اداء الجرافيك وعرضه علي الشاشة، إلا أنه يعمل بسرعة Clock أقل من التي يعمل بها المعالج، لكنه يملك قدرة عدد أنوية أكبر من أنوية المعالج، حيث تم صنعه لعرض الفيديو وتشغيل الجرافيك بشكل جيد والقيام بحسابات معقدة بشكل متكرر، وهو يتعامل مع ذاكرة خاصة به وهي الـ VRAM وليس Ram التي يتعامل معها البروسيسور.