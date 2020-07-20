تكنولوجيا: عودة رواد فضاء مهمة SpaceX التاريخية إلى الأرض يوم 2 أغسطس المقبل

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لكنه شدد على أن هذه التواريخ ليست محددة، فقال: "الطقس سيقود التاريخ الفعلي.. نتابع باستمرار".
وأطلقت مهمة Demo-2 فوق صاروخ SpaceX Falcon 9 في 30 مايو، ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية بعد ذلك بيوم، وكانت مدة المهمة غير مؤكدة حتى اليوم.
كان مسؤولو وكالة ناسا قد قالوا سابقًا أن Demo-2 ستستمر ما بين شهر إلى أربعة أشهر، اعتمادًا على أداء Crew Dragon.
وتعد Demo-2 أول رحلة فضائية بشرية مدارية تنطلق من الولايات المتحدة منذ تقاعد أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا في يوليو 2011.
كما أنه منذ ذلك الحين، اعتمدت وكالة ناسا على مركبة الفضاء الروسية سويوز لنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى المدار، وكانت التكلفة في الآونة الأخيرة حوالي 90 مليون دولار لكل مقعد.
كما أنه في عام 2014 ، تلقت كل من SpaceX و Boeing عقودًا بمليارات الدولارات من برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا لإنهاء العمل على أنظمة رحلات الفضاء البشرية الخاصة بهم وإطلاق ست بعثات تشغيلية على الأقل إلى محطة الفضاء الدولية.
وستكون SpaceX أول شركة لإطلاق تلك الرحلات المتعاقد عليها، ومن المقرر أن تنطلق هذه المهمة، المعروفة باسم Crew-1، من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في 30 أغسطس، بعد الانتهاء من الرحلة التجريبية للرواد التي تجرى حاليا.
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