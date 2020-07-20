شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف قصة اسم مايكروسوفت ومعناه ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسست شركة البرمجيات "مايكروسوفت" في عام 1975 من جانب بيل جيتس وبول ألين، فكتب جيتس وألين كتابًا خاصًا بهما، حيث قضيا بعض الوقت معًا في مركز الكمبيوتر في مدرستهما، وذكرا في مقابلة أن لم يكن عليهم دفع مقابل الوقت الذين يقضونه على الكمبيوتر طالما استطعنا العثور على أخطاء في نظامهم والإبلاغ عنها، ومكنهم هذا الاختبار من فهم إمكانات المعالجات الدقيقة، مما دفعهم إلى بدء شركة تسمى Traf-O-Data.

ووفقا لما ذكره موقع " rewindandcapture"، تتبعت الآلات التي صنعوها تحليل البيانات الكامنة وراء حركة المرور، ولكنهم قاموا أيضًا بتدريس جيتس وألين التفاصيل حول الطرق التي تعمل بها المعالجات الدقيقة وعلاقتها بالبرامج.

كما أنه خلال هذا الوقت كتبوا نسخة من BASIC، وهي لغة كمبيوتر شائعة، لذا فعل جيتس وألين ما يفعله جميع رجال الأعمال ، فقد عرضوا لغتهم على MITS ، صانعي Altair الخاص بأجهزة الكمبيوتر في هذا الوقت.



مايكروسوفت

من هنا كانت البداية، ولكن لماذا تسمى مايكروسوفت؟

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قال جيتس لـ Fortune: "عندما وقعنا العقد الأول مع MITS، أشرنا إلى أنفسنا بأسماءنا، وبجانبها الذين يقومون بأعمال تجارية مثل Micro-Soft".

وكان الاسم Micro-Soft ، واضحًا لهم، لأن ما كانوا يفعلونه كان تطوير SOFTware لمعالجات MICRO أو معالجات MICRO مثل أجهزة كمبيوتر Altair 8800.

وأضاف جيتس:"لا أتذكر لماذا قمنا بتهجئتها كذلك، ولكن وضعنا خط ائتمان في الكود المصدري لمنتجنا الأول يقول ، "Micro-Soft BASIC".