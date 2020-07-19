تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord يأتي بتطبيقات Duo وMessages مثبتة مسبقاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف وان بلس النقاب عن هاتفها المتوسط OnePlus Nord في حدث يعقد في 21 من يوليو، ولقد أكدت وان بلس في تفاصيل نشرت مؤخراً على أن الهاتف ينطلق بتطبيقات جوجل مثبتة مسبقاً على الهاتف.

تنطلق هواتف Pixel بمجموعة من تطبيقات جوجل المثبتة مسبقاً والتي تتضمن تطبيق Google Duo لمكالمات الفيديو، وتطبيف المراسلة Messages، إلى جانب تطبيق الهاتف Phone، وهي التطبيقات ذاتها التي تقدم في إصدار وان بلس القادم OnePlus Nord.

أيضاً من المتوقع أن تضيف تطبيقات جوجل المثبتة ميزة جديدة لهاتف OnePlus Nord، حيث تحصل تطبيقات جوجل المثبتة مسبقاً على تحديثات بالمميزات الجديدة بوتيرة أسرع مقارنة بتطبيقات جوجل ذاتها على واجهة OxygenOS من وان بلس.

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يذكر أن هاتف OnePlus Nord ينطلق قريباً بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، ورقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير ومستشعر macro.

أيضاً يأتي هاتف OnePlus Nord بكاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

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