تكنولوجيا: Asus تدعم هاتفي Zenfone 7 وZenfone 7 Pro بمعالج Snapdragon 865 وأيضاً 865 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Asus للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Zenfone 7، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Zenfone 7 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، بينما يأتي هاتف برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus.

شغلت سلسلة هواتف Zenfone 7 وهاتف Asus المخصص للألعاب ROG Phone 3 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن ينطلق مؤتمر Asus خلال شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة.

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ولقد رصدت سلسلة Zenfone 7 في تسريبات مؤخراً توضح سرعة اثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بسرعة 2.84 GHz، بينما يدعم النموذج الثاني سرعة 3.09 GHz.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن سرعة 2.84 GHz من أنوية Prime Kryo 585 التي تدعم رقاقة معالج Snapdragon 865 في هاتف Zenfone 7، بينما تقدم رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus سرعة أعلى بنسبة 10% في إصدار Zenfone 7 Pro تصل إلى 3.09 GHz أو 3.1 GHz تقريباً، وهي نفس الرقاقة المستخدمة في هاتف ROG Phone 3.

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