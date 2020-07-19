شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات لا تعرفها عن مهمة الأمل الإماراتية قبل إطلاقها اليوم إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الإمارات العربية المتحدة لإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، وفي حال نجاحها ستصبح أول دولة عربية ترسل مهمة للكوكب الأحمر، حيث تركز المهمة على فهم طقس وأجواء المريخ، ورغم اهتمام الكثير من المهام من قبل بالطقس، إلا أن "الأمل" سيتبع نهجًا جديدًا وأكثر شمولاً، ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، تأمل الإمارات العربية المتحدة أن تساعد البعثة العلماء حول العالم على فهم كيف يتغير الطقس على الكوكب الأحمر على مدار اليوم وبين مواسم المريخ، وكذلك كيف يفقد عالمنا المجاور غلافه الجوي، وهنا نرصد بعض المعلومات المهمة عن هذه الرحلة للكوكب الأحمر.



المريخ







2- يجب أن تكون المهمة سريعة ورخيصة 2- يجب أن تكون المهمة سريعة ورخيصة تم الإعلان عن مهمة الأمل، التي تسمى أيضًا بعثة الإمارات للمريخ، لأول مرة في عام 2014 كوسيلة لتحفيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وجاءت المهمة بعدة شروط: على الرغم من أن المشروع سيعتمد على الشراكات، إلا أن الفريق كان بحاجة إلى بناء المركبة الفضائية وليس شرائها فقط، والتي تلزم للوصول إلى المريخ قبل ديسمبر 2021.

1- الأمل هى أول مهمة لدولة الإمارات خارج مدار الأرضلا تزال الإمارات العربية المتحدة جديدة على رحلات الفضاء، حيث شاركت لأول مرة في إطلاق قمر صناعي في عام 2009 مع شركة كورية جنوبية، وتم إطلاق أول قمر صناعي محلي في البلاد، وهي بعثة لرصد الأرض تسمى خليفة سات، في عام 2018، وتعد مهمة الأمل هي الأولى لها لكوكب آخر، حيث دخلت الإمارات العربية المتحدة في شراكة مع ثلاث جامعات أمريكية تستضيف أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في للعمل على المركبة الفضائية للمريخ.

وعندما تحتفل الإمارات العربية المتحدة بعيدها الخمسين، سيكون الموعد النهائي للإطلاق بسبب المحاذاة المدارية الصعبة، لذلك يجب أن تكون سريعة منذ التخطيط حتى الإطلاق، وكذلك غير باهظة الثمن حيث إن لمركبة الفضائية وإطلاقها يكلفان 200 مليون دولار، وفقًا للإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا الرقم لا يشمل تكاليف تشغيل المهمة في الفضاء.



3- الإمارات خامس كيان يزور كوكب المريخ 3- الإمارات خامس كيان يزور كوكب المريخ

لم تنجح الآن سوى أربعة كيانات فقط من زيارة كوكب المريخ: ناسا وروسيا ووكالة الفضاء الأوروبية والهند، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن الإمارات ستنضم إلى تلك الوحدة، لكن الدولة قد لا ينتهي بها المطاف لتكون الزائر الخامس للمريخ لأن الصين تطلق أيضًا أول مهمة لها في المريخ هذا الصيف بينما تكون المدارات بمحاذاة.

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ولم تعلن أي من المهمتين حتى الآن متى ستصل على وجه التحديد إلى الكوكب الأحمر، على الرغم من أن كليهما سيكونان على الطريق الصحيح في موعد مبكر لعام 2021.



4- مسبار الأمل يحمل 3 أدوات 4- مسبار الأمل يحمل 3 أدوات

يحمل مسبار الأمل، وهو بحجم سيارة SUV تقريبًا، ثلاث أدوات، ولعل الأول هو جهاز تصوير، والذي سيلتقط الصور في الضوء البصري والأشعة فوق البنفسجية، والاثنان الآخران هما بمثابة مطياف يقسم الضوء إلى أطوال موجية محددة موجودة، أحدهما يعمل على الأشعة فوق البنفسجية والآخر على ضوء الأشعة تحت الحمراء، وستسمح الأدوات الثلاثة بدراسة جو المريخ الرقيق والغني بثاني أكسيد الكربون.



5- سيكون للأمل مدار فريد في كوكب المريخ 5- سيكون للأمل مدار فريد في كوكب المريخ

سيستخدم مسبار الأمل تكتيكًا فريدًا لجمع بياناته العلمية، وسيكون في مدار حول المريخ لم يتخذه مسبار من قبل، حيث إنه كل 55 ساعة، سيكمل حلقة حول خط استواء الكوكب، ويحلق على ارتفاع يتراوح بين 12000 إلى 27000 ميل فوق سطح المريخ.