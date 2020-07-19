شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات تطلق أول مهمة لكوكب المريخ الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي ستقدم وكالة البث الفضائية الإماراتية وتليفزيون دبي ووكالة الفضاء الإماراتية وتليفزيون أبو ظبي وشركة الصناعات الثقيلة اليابانية، التي بنت صاروخ H-2A، عمليات البث على الإنترنت.



مهمة الامارات

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة فإن مهمة الأمل البالغة 200 مليون دولار ستصل إلى مدار المريخ فى أوائل عام 2021، ثم تدرس الكوكب الأحمر من أعلى لمدة عام واحد على الأقل من كوكب المريخ.

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وقال أعضاء الفريق إن المهمة ستوفر فهماً أكثر تفصيلاً وشمولاً للأجواء المريخية، كما أن المفتاح لهذا الهدف هو مدار مسبار الأمل الفريد الدائري، والذي سيعطي منظورًا جديدًا للهواء الرقيق الذي يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون.

ولعل الأمل ليست المركبة الفضائية الوحيدة التي تتجه إلى المريخ هذا الصيف، تهدف الصين إلى إطلاق أول مهمة للمريخ محلية بالكامل - Tianwen-1، والتي تتميز بمركبة مدار وهبوط في 23 يوليو.

ومن الضروري أن تنطلق هذه المهمات في ذلك الوقت، بالإضافة أيضا لمهمة ناسا التي سترسل مستكشفها Perseverance، بحلول 15 أغسطس، وذلك لأن نوافذ الإطلاق للمراكب الفضائية المتجهة إلى كوكب المريخ تكون مرة واحدة فقط كل 26 شهرًا، عندما يتم محاذاة الأرض والكوكب الأحمر بشكل صحيح.