شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف نظرية جديدة حول أصل الماء على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء أنه من الممكن إنتاج الماء عن طريق تسخين المواد العضوية بين النجوم، ما أدى إلى نظرية مفادها أن الحياة من الفضاء هى سبب الماء على الأرض، ويعد الماء ضروريا للحياة على الأرض، ومن دون صفاته القابلة للذوبان، وحتى الآن، تم تفسير السوائل الأرضية كونها نتيجة للمذنبات الجليدية أو النيازك التى تسقط على الأرض وتحمل سيليكات مائية تتشكل خارج "خط الثلج الدائم"، وهى الحدود التى يمكن أن يتكثف فيها الجليد بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

ومع ذلك، فقد قدمت العديد من الدراسات ملاحظات معارضة لهذه النظريات، موضحة أنه إذا كان الأمر كذلك، فمن المتوقع أن يكون لمحيطات كوكبنا نفس التركيب الكيميائى مثل هؤلاء المسافرين بين المجرات، حسب روسيا اليوم.

وهذا لا يعنى أن سر الحياة على الأرض قد تم حله، ولكن الآن، وبفضل البحث الجديد الذى أجرته جامعة هوكايدو، وجد العلماء أن تسخين المواد العضوية بين النجوم، والمعروفة باسم "المواد العضوية السابقة للقياس"، عند درجة حرارة عالية يمكن أن ينتج كميات وفيرة من الماء النفط، ونشرت النتائج فى مجلة Scientific Reports.

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وتقول عالمة الكواكب أكيرا كوشى فى جامعة هوكايدو: "حتى الآن، تم إيلاء قدر أقل بكثير من الاهتمام للمواد العضوية، مقارنة بالثلج والسيليكات، على الرغم من وجود وفرة داخل خط الثلج".

وهذا يعنى أنه من الناحية النظرية، يمكن إنشاء الماء داخل خط الثلج، دون الحاجة إلى المذنبات أو الشهب.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد تسخين المادة العضوية التناظرية تدريجيا من 24 إلى 400 درجة مئوية تحت ظروف الضغط.

وأظهرت النتائج أن "المادة العضوية بين النجوم داخل خط الثلج هى مصدر محتمل للمياه على الأرض"، كما تقول أكيرا كوشى، مضيفة أن عينات من الكويكب ريوغو، التى تجمعها اليابان حاليا، يجب أن تساعد فى تعزيز النظرية الجديدة بشكل أكبر.