تكنولوجيا: لو بتحب تتصور.. يعنى إيه وضع "Portrait" على موبايلك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور الهواتف الذكية بدأت المزيد من التقنيات والمميزات في الوصول إليها، حيث حصلت الكاميرا على العديد من هذه المميزات المختلفة والتى يأتى على رأسها وضع التصوير "Portrait" والذى يوفر للمستخدمين الكثير من المميزات.
وضع "Portrait"
يمكن شرح هذا الوضع ببساطة على أنه صورة مع تأثير bokeh، أي بمعنى محتوي يتضمن عنصر في التركيز مع خلفية ضبابية أو خارج التركيز، وقد تم استخدام هذا الوضع منذ فترة طويلة في التصوير الفوتوغرافي التقليدي، لكن الابتكار في تكنولوجيا كاميرا الهواتف الذكية يعني أن أجهزتنا يمكنها تحقيق تأثيرات مشابهة لكاميرات DSLR.
انتشار وضع "Portrait"
ومع ظهور الهواتف ذات الكاميرات المزدوجة أصبح هذا الوضع أكثر شيوعا، حيث يمكن لصانعي الهواتف الذكية استخدام كلتا العدسات لإنشاء تأثير غير واضح بدلاً من الاعتماد على البرامج فقط، وبما أن كل عدسة لها مستويات مختلفة من الفتحة ، فإن التأثير يكون أعلى من حيث الجودة.
ويمكن الحصول عليه على الهواتف الذكية إما من خلال استخدام الوظيفة الأصلية لتطبيق الكاميرا في هاتفك "إذا تم تضمينها"، أو تنزيل تطبيق منفصل يستخدم البرنامج لتحقيق تأثير bokeh.
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