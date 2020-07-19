شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى توقف الإنفاق على إعلانات فيس بوك وانستجرام مؤقتا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
وعلقت مايكروسوفت إعلاناتها على Facebook و Instagram حتى أغسطس، وحاليا أوقفت Disney الإعلانات مؤقتًا لخدمة بث أخبار Disney Plus على فيس بوك.
وكان قال متحدث باسم فيسبوك في بيان الشهر الماضي، إنه لا يزال يركز على العمل المهم لإزالة الكلام الذي يحض على الكراهية وتقديم الأفضل للمستخدمين.
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