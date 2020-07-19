شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى توقف الإنفاق على إعلانات فيس بوك وانستجرام مؤقتا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت ديزني إنفاقها بشكل كبير على إعلانات فيسبوك وإنستجرام وسط مخاوف بشأن طريقة تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي لسياسات المحتوى، لتنضم ديزنى بهذا القرار إلى قائمة الشركات الكبيرة التي خفضت إعلانات فيس بوك كجزء من جهد لإجبار الشركة على تغيير كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية والتضليل على منصاته، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، بدأت مقاطعة #StopHateforProfit التي استمرت شهرًا والتي نظمها تحالف من منظمات الحقوق المدنية بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير، و NAACP، و Sleeping Giants في الأول من يوليو. وعلقت مايكروسوفت إعلاناتها على Facebook و Instagram حتى أغسطس، وحاليا أوقفت Disney الإعلانات مؤقتًا لخدمة بث أخبار Disney Plus على فيس بوك. Advertisements وكان قال متحدث باسم فيسبوك في بيان الشهر الماضي، إنه لا يزال يركز على العمل المهم لإزالة الكلام الذي يحض على الكراهية وتقديم الأفضل للمستخدمين.

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