شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة مطاعم وجبات سريعة شهيرة تخطط لتقديم "ناجتس دجاج" 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث العديد من سلاسل الأغذية العالمية لاستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة اللحوم من الدجاج والخلايا النباتية، حيث أعلن مؤخرا أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة أنها ستعمل مع شركة 3D Bioprinting Solutions الروسية لتطوير تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد مبتكرة لإنشاء لحم الدجاج، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد نشأت فكرة "لحوم المستقبل" استجابة للشهرة المتزايدة لنمط الحياة الصحي، والزيادة السنوية في الطلب على بدائل اللحوم التقليدية والحاجة إلى تطوير طرق إنتاج غذاء أكثر صداقة للبيئة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء أول "ناجتس دجاج" منتجة في المختبر في العالم.

وقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في بيان: "ستكون أقرب ما يمكن من حيث المذاق والشكل لمنتجنا الأصلي، لكن أكثر صداقة للبيئة من اللحوم العادية"، ومن المقرر بالفعل تلقي منتج نهائي للاختبار في خريف عام 2020 في موسكو".

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وتقوم شركة 3D Bioprinting بتطوير تكنولوجيا الطباعة الحيوية المضافة باستخدام خلايا الدجاج والمواد النباتية، والهدف منها إعادة إنتاج مذاق لحم الدجاج دون إشراك الحيوانات في هذه العملية، وستوفر سلسلة المطاعم لشريكها جميع المكونات الضرورية، مثل الخبز والتوابل، لتحقيق طعمها المميز".

وفي الوقت الحالي لا توجد طرق أخرى متاحة في السوق يمكن أن تسمح بإنشاء مثل هذه المنتجات المعقدة من الخلايا الحيوانية، وتدعي الشركة أن طريقة الطباعة الحيوية لها مزايا عديدة، حيث تحتوي اللحوم العضوية على نفس العناصر الدقيقة تمامًا مثل المنتج الأصلي، مع استبعاد الإضافات المختلفة المستخدمة في الزراعة التقليدية وتربية الحيوانات، مما يؤدى لتقديم منتجًا نهائيًا أنظف، كما أن منتجات اللحوم التي تعتمد على الخلايا تكون أخلاقية بشكل أكب، فهى لا تسبب أي ضرر للحيوانات.