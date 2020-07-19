شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يختبر الصحة العقلية بطريقة مذهلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور عدد من الباحثين المشتركين من كندا والصين، تطبيق جديد، يتمكن من متابعة الصحة العقلية للشخص، وذلك بطريقة فريدة من نوعها، وكشف تقرير منشور في موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق " PROSIT"، يدرس من خلال تقنيات الذكاء الصناعي، طريقة استخدام الشخص لهاتفه الذكي، ويقدم تقرير شامل حول الصحة العقلية للمستخدم بناء على ذلك، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك .

التطبيق يمكنه أن اكتشاف إصابة المستخدم بنوع من أنواع القلق أو الاكتئاب.

ويكتشف التطبيق هذا عن طريق تتبع أنماط استخدام الهاتف من خلال أوقات التمرينات الرياضية والنوم وتكرار المكالمات وتواريخ الرسائل وأذواق الموسيقى التى يختارها صاحب الهاتف.

وتظهر أنماط الاستخدام تلك قوة الشخصية والشحنة العاطفية التي يتلقاها الشخص، وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على صحته العقلية.

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ولتحديد ذلك، ودراسة الحالة العقلية، يطلب التطبيق من المستخدم تسجيل مقطع صوتي مدة 90 ثانية يصف فيه الجزء الأكثر إثارة في الأسبوع، والحديث الذاتي عن مشاعره في 5 نقاط.

ويختبر حاليا حوالي 300 شخص تطبيق PROSIT.

ويطلب التطبيق من المستخدم الموافقة على نموذج التتبع الذي يستخدمه التطبيق، والذي يضمن تخزين بيانات المستخدم في مكان آمن وحماية خصوصية بياناته التي قد تكون شخصية جدا ودقيقة جدا.