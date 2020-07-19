شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطرح ساعتها الذكية الجديدة HUAWEI WATCH GT 2e بسعر تنافسي ومميزات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر، عن إطلاق الساعة الذكية الجديدة HUAWEI WATCH GT 2e ، التي تتضمن العديد من المميزات الصحية، لتمنح مستخدميها أسلوب حياة نشط، كما تتميز بـ 100 وضع تمرين تتراوح ما بين الرياضات التقليدية، إلى أشكال أكثر عصرية من التمارين، لتمثل الساعة الذكية الجديدة إضافة ثرية لسلسلة HUAWEI WATCH GT 2 الشهيرة.

وتقدم هواوي لأول مرة من خلال ساعتها الذكية الجديدة HUAWEI WATCH GT 2e ، ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) حيث تم تصميم الساعة لتقدم معرفة علمية لاستجابة الجسد للحياة اليومية، بالإضافة إلى أنها تدعم المراقبة الدقيقة لمعدل ضربات القلب، والتنبيه إلى معدل ضربات القلب غير الطبيعية، ومراقبة مستوى ضغط الدم، وميزات مراقبة النوم التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على حالتهم الصحية، وإمكانية المتابعة المطولة ببطارية تدوم لمدة أسبوعين.





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وقال السيد "بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، "إن هواوي تولي أهمية كبيرة لوظائف اللياقة البدنية والصحة، ولذلك تقوم بتحديث استراتيجية سلسة لحياة مدعمة بالذكاء الاصطناعي All-scenario Seamless AI Life strategy خلال عام 2020، بعدما أصبحت اللياقة والصحة سيناريو أساسي للمستخدم نظراً لترابط منتجات التكنولوجيا بشكل أكبر مع حياة المستهلكين، مشيراً إلى أن هواوي تواصل دفع التقدم التكنولوجي، وتحسين البرامج والأنظمة البيئية للأجهزة، والابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء لتوفير تجارب أكثر ذكاءً في اللياقة والإدارة الصحية المدعومة بالتكنولوجيا."

تأتي HUAWEI WATCH GT 2e بمساحة تخزين داخلية كبيرة يمكنها تخزين حوالي 500 أغنيةmp3، مع سماعات Huawei Music وبلوتوث، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بقائمة تشغيل التمارين المخصصة أثناء التدريب، كما تدعم الساعة 100 وضع تمرين احترافي تتضمن 8 أنشطة في الهواء الطلق مثل " (الجري، المشي، تسلق الجبال، المشي لمسافات طويلة، درب الجري، ركوب الدراجات، السباحة في المياه المفتوحة، التراياثلون)، و 7 أنشطة داخلية (المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة والتدريب الحر والآلة الإهليجية والتجديف)، بالإضافة إلى 85 وضعاً تغطي ست فئات من الرياضات المختلفة.

والجدير بالذكر أنه أثناء ممارسة المستخدمين لرياضاتهم المفضلة، ستقوم ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بتسجيل البيانات الرئيسية مثل المدة، والسعرات الحرارية المحروقة، وفاصل ضربات القلب، وممارسة التمارين، ووقت الاسترداد والمزيد، وتزويد المستخدمين بتخطيط التمارين العلمية وإنشاء مخطط المعلومات مع البيانات للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة فقط.