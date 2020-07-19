شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 علامات تكشف اختراق هاتفك الذكى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد اختراق الهواتف الذكية والتنصت عليها من أخطر المشكلات التي يواجهها مستخدمو هذه الأجهزة، لكن بعض الخطوات البسيطة ستساعدك على معرفة ما إذا كان هاتفك قيد المراقبة أو الاختراق، ام لا وفقا للعديد من التقارير الأجنبية التى تكشفها وطرق الحماية منها.

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فى هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، 5 خطوات تكشف لهم إذا ما كان الهاتف الذكى لديهم مخترقا أم لا.



