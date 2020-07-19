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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير دولى يكشف توقعات المناخ بجزيرة تينجاشيما قبل إطلاق مسبار الأمل الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور علاء النهرى خبير الفضاء الدولى، الظروف المناخية خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، والتى تم اختيارها موعدا لإطلاق مسبار الأمل الإماراتى، بأنها ستكون مناسبة للإطلاق، وقال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لتكنولوجيا وعلوم الفضاء، التابع للأمم المتحدة، إن تنبؤات الأقمار الصناعية الرادراية كشفت أن أفضل وقت للإطلاق يوم 20 يوليو الجارى فى جزيرة تينجاشيما اليابانية، سيكون خلال الفترة من الساعة 3 إلى 6 صباحا بتوقيت اليابان، حيث سيكون معدل تساقط المطر فى هذا التوقيت "صفر"، وسيكون غطاء السحب حوالى 28%، موزعة بين سحب منخفضة 2%، ومتوسطة 23%، ومرتفعة 7%.
وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمى لتكنولوجيا وعلوم الفضاء، التابع للأمم المتحدة، لـ"العين الإخبارية": أنه "فى يوم 21 يوليو، وهو اليوم الثانى المقترح للإطلاق، فإن أفضل موعد خلال الفترة من 3 إلى 9 صباحا، حيث يكون معدل تساقط المطر صفر أيضا، وغطاء السحب من 9 إلى 21% موزعة بين سحب منخفضة 14%، ومتوسطة 8%، ومرتفعة 4%.
وتابع "فى اليوم الثالث المرشح للإطلاق، فإن أفضل موعد من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا، حيث يكون معدل سقوط المطر صفر، وغطاء السحب حوالى 21%، موزعة بين سحب منخفضة 17%، ومتوسطة 12%، ومرتفعة 5%".
وأِشار النهرى إلى أنه خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليو يوجد أكثر من توقيت مثالى أيضا للإطلاق، ولكن الأفضل، كما يرى، اختيار أقرب وقت ممكن ومناسب للإطلاق، لأن هذه الأرقام تم وضعها بناء على تنبؤات للأقمار الصناعية الرادراية، ويمكن أن يحدث فيها تغيير، لأن الطقس بجزيرة تينجاشيما متقلب وغير مضمون.
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